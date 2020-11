Startup: What you want lance «Billet Gabon» et «Auto Gabao» des plateformes de commande en ligne

C’est l’initiative lancée par une jeune startup dirigée par trois entrepreneurs gabonais ayant à coeur de développer et révolutionner le secteur des services au Gabon. Après avoir lancé Educpro, l’outil adapté à la gestion scolaire en ligne, leur jeune entreprise What you Want a eu l’ingénieuse idée de proposer un service de vente de billets de transport et un autre de vente et de location de véhicule en ligne au Gabon.

Le constat fait par la jeune startup What you Want fait état de ce que la quête d’un billet qu’il s’agisse de train ou de bateau pour les résidents ou les férus de la cité pétrolière relevait d’un véritable parcours du combattant. Entre complications, longue file d’attente et frais de déplacement élevés, acquérir un billet même pour des personnes pourvues de moyens, n’était pas chose aisée.

Forts de cet audit sur les besoins des populations, Steve Mouanda Mayombo, le gérant et co-fondateur de What you Want ainsi que son associé co-fondateurs qui est Adebayo Chambola, respectivement expert en déploiement réseaux et responsable financier, ont mis en place cette solution dont le but est de soulager les personnes qui souhaitent s’acheter un billet.

L’un des responsables, en l’occurrence Steve Mouanda Mayombo s’explique sur le but recherché en lançant cette plateforme. « Billet Gabon est un site possédant une application qui entend éradiquer et mettre un terme à tous les déplacements onéreux et inutiles dans la quête d’un billet pour voyager », a-t-il indiqué à la rédaction de Gabon Media Time. Pour rendre accessible ce service, What you Want compte centraliser l’information pour faciliter le quotidien de chaque citoyen dans la planification de ses déplacements.

S’agissant de Auto Gabao , il est question d’offrir une solution d’achat, vente et location de voiture d’occasion destinée aux annonceurs fiables et certifiés. L’objectif recherché oscille entre « la volonté de freiner les escroqueries récurrentes qui passent par facebook et de rendre ce secteur moins informel avec une plateforme nationale au Gabon », a précise l’autre responsable.