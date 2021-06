Start up Challenge: Moov Africa Gabon Telecom octroie 20 millions aux lauréats

C’est le jeudi 03 juin 2021 que le leader de la téléphonie mobile Moov Africa Gabon Telecom a dévoilé la liste des finalistes de son programme de promotion des entrepreneurs locaux du numérique baptisé Startup Challenge. En effet, sur les 39 entreprises postulantes, seules 10 entreprises ont été jugées dignes de poursuivre l’aventure qui débouchera sur un accompagnement technique des lauréats durant 8 semaines.

Lancé en mars dernier par Moov Africa Gabon Telecom, le programme d’innovation Start Up Challenge a connu son épilogue le jeudi 3 juin dernier au sein de l’incubateur numérique SING. Au terme des études de dossiers, ce sont 10 projets présentés par les start-up qui ont été retenus. Ces entreprises à fort potentiel de développement bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires de l’opérateur de téléphonie mobile. Le but étant de les encadrer au mieux dans l’aboutissement de leurs initiatives qui devrait renforcer l’ancrage du Gabon dans l’ère du digital.

Présent en qualité de Directeur général du géant de la téléphonie mobile, Abderrahim Koumaa a rappelé les critères d’éligibilité pour les postulants. « Les dossiers ont été évalués sur la base des critères de la pertinence, la cohérence, l’expérience, la compétence, le caractère Innovant mais aussi, sa faisabilité » a-t-il déclaré. Occasion de révéler l’intérêt de soutenir ces jeunes acteurs du développement. « L’économie compte énormément sur les startupers. Partout dans le monde, ce sont eux qui créent de la valeur. Notre vocation à travers le Start-Up Challenge est de développer des entreprises qui, dans une ou plusieurs années, auront un chiffre d’affaires oscillant entre 100 millions et un milliard de francs CFA », a-t-il conclu à ce propos.



Pour information, cette cérémonie inscrite dans la seconde phase de ce concours national se poursuivra par l’accompagnement technique des lauréats par des experts du domaine. Et ce, pour une durée de 8 semaines. Au terme de cette période, un jury, composé d’experts en technologies de l’information et de la communication (TIC) déterminera les projets qui sortiront du lot. Une compensation numéraire sera faite. Le premier lauréat remportera un chèque de 10 millions de francs CFA contre 6 millions pour son dauphin, le troisième remportera la somme de 4 millions de francs CFA, soit 20 millions de francs CFA qui seront offerts par Moov Africa Gabon Telecom. A cela s’ajoutent un an d’abonnement Internet haut débit et un an d’abonnement à la plateforme de formation Alphorm. Des prix qui permettront à ces petites entreprises de se hisser parmi les start-up leaders du numérique.