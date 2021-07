Start-up challenge 2021: Moov Africa Gabon Telecom au coeur de la formation des 10 finalistes

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le mercredi 14 juillet 2021 que le leader de la téléphonie mobile Moov Africa Gabon Telecom a procédé au lancement de la formation des 10 finalistes de son programme de promotion des entrepreneurs locaux du numérique baptisé Startup Challenge. Ainsi, durant huit semaines, les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement technique auprès de professionnels aguerris afin de présenter au mieux leur projet le jour de la finale.

Lancé en mars dernier par Moov Africa Gabon Telecom, le programme d’innovation Start Up Challenge s’est poursuivi ce mercredi 14 juillet 2021 au sein de BS Gabon. Au terme des présélections qui avaient été faites en juin dernier, ce sont 10 entreprises qui avaient été présélectionnées pour poursuivre la formation. Ces Startups à fort potentiel de développement bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires de l’opérateur de téléphonie mobile. Le but étant de les encadrer au mieux dans l’aboutissement de leurs initiatives qui devrait renforcer l’ancrage du Gabon dans l’ère du digital.

Présent en tant que chef de département cybersécurité, Joseph A. Nguangue Ebongue, a rappelé l’importance de cette formation pour les postulants. « Nous allons accompagner les entreprises dans la durabilité de leurs projets. Notamment au niveau de la cyber sécurité. Aujourd’hui on vit dans un monde globalisé où les services offerts au Gabon peuvent être utilisés ailleurs et donc vous êtes potentiellement une cible pour les hackers » a-t-il déclaré.

Face à la presse la representante de Moov Africa Gabon Telecom Léa Seky Olouna

Occasion pour Léa Seky Olouna en sa qualité de représentante de Moov Africa Gabon Télécom de souligner l’intérêt de soutenir ces acteurs du développement dans le domaine numérique. « L’idée de cette formation c’est de mettre au même niveau tous les participants avant la grande finale en septembre où chaque entreprise viendra présenter et défendre son projet. Il y aura plusieurs ateliers, notamment juridique, communication, marketing et financier », a-t-elle conclu à ce propos.

Par ailleurs, au cours de la Grande finale du Startup challenge qui aura lieu en septembre, un jury spécialisé va sélectionner les trois projets les plus intéressants et pertinents. Ceux-ci seront primés par des lots en numéraire d’une valeur globale de 20 000 000 FCFA, offerts par Moov Africa – Gabon Telecom, en partenariat avec BS Gabon et Huawei. A travers cette initiative, le leader des télécommunications au Gabon veut encourager et soutenir l’entrepreneuriat tout en renforçant son caractère d’entreprise citoyenne. Laquelle a placé au cœur de son action « l’innovation » technologique.