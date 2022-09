Stabilité du Gabon: Ali Bongo reçoit les félicitations d’Antonio Guterres

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 13 septembre 2022, le Chef de l’État gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais du bord de mer le représentant résident du Bureau régional des Nations-unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). Abdou Abarry était porteur d’un message d’encouragement et de félicitation de la part du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres sur le dynamisme et l’engagement du Gabon à l’international.

Le Chef de l’État gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu hier Abdou Abarry, représentant résident du Bureau régional des Nations-unies pour l’Afrique centrale, venu transmettre les salutations et félicitations du Secrétaire général de l’ONU. En effet, Antonio Guterres a traduit son admiration quant à la capacité du Gabon à demeurer un pays stable dans un contexte régional ponctué de conflits armés.

L’émissaire du patron de l’ONU a également exprimé sa reconnaissance au numéro un gabonais sur le leadership de notre pays dans la résolution de conflits au sein de la sous région voire au-delà. Une mission inhérente à son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre du Conseil des droits de l’Homme. Le Représentant de l’UNOCA a félicité le Gabon de ce que la présidence de la CEEAC reviendra à notre pays en 2023.

Toutefois, s’il est bien vrai qu’il existe une paix sociale au Gabon , il n’en demeure pas moins que les populations gabonaises peinent toujours à être impactées de manière concrète par ces actions. Pour preuve, le peuple en paix fait face à des difficultés sociales et économiques sans précédent. Lesquelles sont aggravées par la cherté de la vie, le chômage endémique et l’accès à l’éducation, l’eau et l’électricité. Autant d’éléments qui devraient être pris en compte par l’organe onusien.

Pierre Essono