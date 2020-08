Sport: le Gabon et Cuba veulent redynamiser leur coopération sportive

Ce jeudi 13 août 2020, le cabinet du ministre des Sports et de la Jeunesse Franck Nguema, a servi de cadre à une importante rencontre avec l’ambassadeur de la République de Cuba au Gabon Llusif Sadin Tassé. Au menu des échanges entre les deux hommes, la redynamisation des relations entre les deux nations, notamment dans le domaine sportif.

« Pays ami » du Gabon depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en mars 1974, la République de Cuba fait partie des partenaires aussi discrets qu’efficaces du Gabon. Présent dans des domaines aussi divers que variés comme la Santé, la Culture et le Sport, le pays dirigé par Miguel Díaz-Canel entend véritablement booster sa coopération avec le Gabon comme en témoigne l’audience de ce jeudi.

En effet, aux côtés du ministre des Sports et de la Jeunesse Franck Nguema, l’ambassadeur de la République de Cuba au Gabon Llusif Sadin Tassé, a fait part de la volonté de son pays de « donner une nouvelle orientation à la coopération sportive entamée en 2004 et booster en 2009 par la présence d’entraîneurs cubains au Gabon dans les domaines du Volley, de la boxe et de l’athlétisme ».

Soucieux de donner « une nouvelle dimension à cette fructueuse relation » comme l’a rappelé Llusif Sadin Tassé, la République de Cuba entend donc « faciliter les échanges de compétence notamment en matière de formation, entre les deux nations dans un esprit de coopération sud-sud ». Pour rappel entre 2010 et 2012, trois étudiants gabonais avaient pu bénéficier d’une formation dans des écoles cubaines, manifestant ainsi cette volonté.