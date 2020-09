Sport: Eddy Nguema, au sommet du Bodybuilding européen

C’est indubitablement un ambassadeur du sport vert-jaune-bleu à l’international. En effet, le Gabono-français Eddy Constant Nguema, alias Eddy The Machine, vient de s’adjuger le titre de champion d’Europe de moins de 80 kg chez les hommes durant l’European Bodybuilding & Fitness Championship, qui s’est déroulé à Santa Susanna en Espagne du 15 au 21 septembre 2020.

« Bonjour à toutes et à tous. Les championnats d’Europe sont terminés […] Je termine ces championnats d’Europe avec le titre de champion d’Europe Master des -de 80 kg (médaille d’or) et 3ème en catégorie de seniors des -80kg (médaille de bronze) », a déclaré le champion gabono-français via son compte Facebook. En effet, l’enfant de Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville au Gabon, installé en France depuis 1991, n’a pas masqué sa joie de rafler cet énième sacre.

« C’est tellement émouvant d’entendre l’hymne national la Marseillaise retentir pour vous et pour le pays. Je remercie tous les athlètes qui ont participé, remercie l’équipe de France et le staff », a-t-il lancé à l’endroit de ses indéfectibles soutiens. Une victoire suprême qu’il a dédié à sa progéniture et à ses parties. « J’ai tenue ma promesse. Ramener la médaille d’or à ma petite fille Matchella. Vive la France et vive le Gabon », a conclu Eddy The Machine, à ce propos.

Pour rappel, né au Gabon en 1972, Eddy Constant Nguema s’envole pour la France en 1991 afin de poursuivre ses études. C’est au pays des droits de l’homme, que le jeune homme se découvre une passion inavouée pour le sport, notamment le Bodybuilding (culturisme). À la suite de succès répétés, il finira vice-champion du monde durant l’édition 2019 organisée en Espagne.

À ce propos, le champion Gabono-français, s’est, une nouvelle fois, lancé le défi de « ramener la coupe à la maison » comme le rappelle la chanson à succès de l’artiste français Vegedream. « Je vous donne rendez-vous pour les championnats du monde du 05 au 09 Novembre prochain encore en Espagne à Santa Susana, et je vous le redis et vous le dis à nouveau que je Gagnerai ces championnats du monde », a-t-il fièrement lancé. Souhaitons-lui une bonne chance !