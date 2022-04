Speed test awards: Moov Africa Gabon Telecom réseaux fixe et mobile les plus rapides du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 01 avril 2022, l’hôtel Nomad de Libreville a servi de cadre à la présentation du prix attribué à Moov Africa Gabon Telecom par la société américaine Ookla. En effet, le leader dans le secteur des Télécommunication a été élu Réseau Fixe le plus rapide et Réseau Mobile le plus rapide au Gabon par Ookla via son application Speedtest.

C’est en présence de son directeur général Zouheir Jorio que s’est déroulée cette cérémonie qui vient couronner le travail réalisé par Moov Africa Gabon Telecom ces dernières années notamment en matière d’amélioration de service internet. Attribué par Ookla, leader mondial en matière d’analyse de la performance des réseaux Telecom, ce prix vient d’ailleurs confirmer le leadership de l’opérateur dans ce secteur.

Ainsi, ce prix a été attribué à l’issue de plusieurs séries de tests réalisés au Gabon par des experts du service speedtest OOKLA durant le 2ème semestre 2021. « Ce prix vient couronner le choix stratégique de Moov Africa Gabon Telecom de privilégier l’investissement et d’en faire le principal levier de création de valeur. Que ce soit pour parfaire la couverture, que de renforcer les capacités et renouveler nos technologie, Moov Africa Gabon Telecom a toujours consacré une part importante de son budget, de son chiffre d’affaires au budget d’investissement se plaçant ainsi très largement dans la moyenne haute du continent », a indiqué Zouheir Jorio.

Il a d’ailleurs tenu à relever que la stratégie adoptée par l’entreprise a permis de franchir un pas de plus vers la démocratisation du très haut débit et la réduction de la fracture numérique. Cette reconnaissance vient donc récompenser des années d’effort et d’investissements de l’opérateur en vue d’offrir à ses clients l’expérience Internet, Mobile et Fixe la plus complète et la plus rapide du Gabon.

Il faut rappeler que Moov Africa Gabon Telecom compte près de 1,5 millions de clients, un réseau direct de 30 agences disséminées sur 12 villes du pays, plus de 12 000 revendeurs actifs tant sur le mobile que sur le Moov money. A noter également que sur ces 10 dernières années, l’opérateur de télécommunication a injecté plus de 650 milliards de FCFA pour le déploiement et la maintenance de son réseau.