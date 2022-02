Spéculation sur le prix du pain: les boulangers accusent les boutiquiers de mauvaise foi

Ecouter cet article Ecouter cet article

La polémique sur l’augmentation du prix de la baguette de pain continue d’être au centre des débats au sein des acteurs concernés par cette question. Et pour cause, lors son passage sur la capsule vidéo Vôvô diffusée par Gabon Media Time, le président du Syndicat des boulangers et pâtissiers du Gabon (Syboulga) Jabert Nguembet a fustigé le fait que malgré l’accord trouvé entre le gouvernement et ces derniers pour maintenir le prix à 125 FCFA, certains acteurs du secteur en l’occurrence les boutiquiers auraient trouvé le moyen d’ augmenter le prix de la baguette et même de la demi baguette de pain.

En effet, si depuis l’apparition de ce phénomène d’augmentation du prix du pain de nombreux consommateurs ont dénoncé cette situation, le gouvernement s’est rapidement attelé à faire rentrer les choses dans l’ordre. C’est dans cette optique qu’un accord avait été trouvé avec les acteurs de l’industrie meunière afin de maintenir le prix du pain à la normale.

« Dans le souci de maintenir notre partenariat avec les boutiquiers, nous avons fait un autre produit qui est la demi baguette qu’on propose à 65 FCFA l’unité pour être revendue à 75 FCFA. Je peux dire que sur ce principe les boutiquiers sont gagnants du moment qu’ils gagnent sur la demie baguette 10 francs donc ils sont gagnants de 20 FCFA sur deux demi baguettes », a expliqué Jabert Nguembet.

Sauf que cette directive semble rencontrer l’opposition de certains boutiquiers qui vendraient la baguette de pain à 150 FCFA et la demie baguette à 100 FCFA. Des agissements condamnés par le président du Syndicat des boulangers et pâtissiers du Gabon. D’où son appel à la compréhension surtout dans ce contexte de crise économique.