Sotigui Awards 2020: Serge Abessolo doublement récompensé

L’acteur international gabonais Serge Abessolo, vient de recevoir 2 récompenses à l’occasion de la cérémonie de la 5ème édition des Sotigui Awards au Burkina Faso. Il accède à la première marche du podium pour son rôle dans la mini-série ivoirienne Cacao.

Auréolé de succès de nombreuses productions cinématographiques africaines, le gentleman, Serge Abessolo, vient à nouveau de confirmer son talent aux yeux du continent. En effet, à l’occasion des Sotigui Awards 2020, il a été récompensé 2 fois pour le même projet.

Nominé à l’origine dans la catégorie « meilleure interprétation masculine africaine série TV », suite à son jeu d’acteur dans le rôle d’Elie Desva, patriarche très influent d’une famille issue de l’aristocratie cacaoyère ivoirienne dans la série Cacao, c’est sans transition qu’il se voit attribuer le prix. Mais il réussit aussi à rafler le Sotigui du public 2020.

Serge Abessolo n’est plus à présenter au public africain tant l’homme jouit d’une carrière des plus remarquables. Rappelons que les Sotigui Awards sont une initiative de l’Académie des Sotigui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Laquelle s’est donné la mission de créer un cadre permanent et solennel de reconnaissance et de célébration du métier d’acteur de cinéma et de l’audiovisuel d’Afrique et de la diaspora.