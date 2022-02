Sommet UE-UA: Ali Bongo réitère l’engagement du Gabon en matière de protection de l’environnement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba participe, depuis ce jeudi 17 février 2022, au 6ème Sommet de l’Union européenne-Union africaine (UA-UE), qui réunit des dirigeants de l’UE et de l’UA, leurs États membres respectifs et un nombre limité d’observateurs à Bruxelle, en Belgique. Les changements climatiques étant entre autres, les défis urgents des deux continents, le président de la République a décliné sa vision sur cette question.

Le sixième sommet Union européenne-Union africaine se termine à Bruxelles ce vendredi 18 février 2022, après deux jours de discussions pour tenter de renouveler le partenariat entre les deux continents. Au cours de cet événement d’envergure, le président de l’Union africaine Macky Sall, la présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil Européen Charles Michel, le Président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat, ont relevé les défis multiformes auxquels nos deux continents sont confrontés et ils ont souligné les opportunités qui existent de part et d’autre.

Au programme de ce sommet, sept tables rondes, organisées durant les deux journées d’échange afin de travailler sur les défis urgents soulevés. Les dirigeants de l’Union africaine et l’Union européenne ont décidé de joindre leurs efforts pour la mise en œuvre d’une vision commune pour un nouveau partenariat en matière de paix, de sécurité, de développement durable, de santé, de développement économique soutenable, en vue de créer une prospérité pour les peuples de nos continents.



Le Président de la République qui a pris part à la table ronde sur le changement climatique. Ali Bongo Ondimba a décliné sa vision sur cette question en faisant le lien avec la transition énergétique, le transport et le numérique. Le Gabon est l’un des pays les plus positifs en carbone de la planète, absorbant plus de 100 millions de tonnes de CO2 net chaque année. Lors de la COP21 à Paris, le Chef de l’Etat indiquait que « le Gabon continuera à faire partie de la solution en matière de lutte contre les changements climatiques et ce de concert avec la communauté internationale ». Lors de ce 6ème Sommet UE-UA, le chef de l’Etat a réitéré l’engagement et les efforts du Gabon en matière de protection de l’environnement.