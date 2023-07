Sommet Russie-Afrique : 49 pays du continent attendus à Saint-Pétersbourg

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 27 au 28 juillet 2023, la deuxième agglomération de la Russie, Saint-Pétersbourg, accueille le 2ème sommet Russie-Afrique après celui de Sotchi, en 2019. Contrairement à sa première édition, son programme sera consacré à un éventail de sujets plus large, incluant la coopération humanitaire et économique.

Cet événement qui marque un tournant décisif dans les relations entre le continent et la Fédération de Russie, sera l’occasion pour le président Vladimir Poutine de mesurer la solidité de la stratégie déployée en Afrique depuis plus de dix ans par son pays et de passer en revue certains accords bilatéraux.

S’il a bien fait de s’exprimer sur la confirmation faite par 49 pays africains qui devraient participer au Sommet Russie-Afrique, l’adjoint du département des pays africains auprès du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Poliakov n’a pas dévoilé les noms desdits pays. « À ce moment, nous avons reçu la confirmation de participation de 49 délégations africaines. Environ la moitié des pays africains seront représentés au plus haut niveau, par les chefs d’État et du gouvernement », a-t-il indiqué.

Du côté du Gabon, les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur la participation ou non du pays à ce sommet. Toutefois, le Gabon et la Russie ont une convergence de vue sur les questions internationales et sur le plan économique. Les deux pays entretiennent de bons rapports.

Quels enjeux lors du 2ème sommet Russie-Afrique ?

Le deuxième sommet Russie-Afrique est placé sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Il s’agira pour les deux parties prenantes de réfléchir sur la mise en place de mécanismes visant à renforcer la présence de Russie dans plusieurs secteurs prioritaires des pays africains, dont la défense et l’économie.

Autre sujet qui devrait être posé sur la table des participants, l’opération russe en Ukraine. En effet, il y a déjà plus d’une semaine que la Russie a suspendue l’accord quadripartite qui garantit depuis un an l’exportation sécurisée des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Une situation qui crée de l’incertitude dans de nombreux pays africains qui sont dépendants de cette activité.