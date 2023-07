Sommet quadripartite de Luanda : Ali Bongo promet une aide de 300 millions à la RDC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 27 juin 2023 à Luanda, le président gabonais a promis une contribution de 300 millions à la République démocratique du Congo. Une promesse en soutien aux efforts de paix du pays dans cette région du Nord Kivu en proie à l’insécurité ingérable.

Président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo a participé au sommet quadripartite dans la capitale angolaise. Il était question pour les participants de se pencher sur la question sécuritaire de l’Est de la République démocratique du Congo. A cet effet, le numéro un gabonais a annoncé une contribution exceptionnelle.

Au cours des travaux conduits par João Lourenço, le chef de l’État du Gabon a promis de soutenir les efforts de paix en RDC. Et ce, via une enveloppe de 500 000 dollars US. Cette somme correspond à environ 300 millions de francs CFA. Il a également invité chacun des membres à mutualiser les efforts afin de résoudre les problèmes d’insécurité.

300 millions FCFA pour le conflit au Nord Kivu

Le conflit dans la région du Nord Kivu en RDC fait des milliers de morts. On y dénombre également des cas de viols. Malgré les efforts consentis, la situation demeure fragile. La paix dans la région reste un défi majeur. Les batailles ethniques sont un des éléments déclencheurs de la guerre dans le nord kivu. On évoque une crise identitaire entre les hunde, les nyanga, les tembo, les nande, les hutu et les tutsi.

S’en sont suivis la stigmatisation et les exclusions sociale, économique et politique. Rappelons que le Gabon prône la paix et l’inclusion sociale. En 2022, le président lui-même a lors de la 77ème assemblée générale des Nations unies rappelé l’importance du dialogue pour maintenir un climat paisible. Aussi la mecanisme national de dialogue et d’échanges (MNDE) a formé les médias, la justice et la société civile pour prévenir les dérives liées au rejet.

Iris OBANGA