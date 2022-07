Sommet mondial sur les Océans: Moussa Adamo et Lee White portent la voix du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022, le ministre des Affaires étrangères Moussa Adamo et le ministre des Eaux et forêts Pr. Lee White ont pris part au sommet mondial sur les océans qui s’est tenu à Lisbonne au Portugal. Il était question lors de cette rencontre de débattre des solutions pour préserver la santé menacée des océans et éviter ses conséquences catastrophiques pour l’environnement et l’humanité.

La deuxième conférence des Nations unies sur les océans s’est ouverte depuis lundi 27 juin 2022 à Lisbonne au Portugal, en présence du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, des responsables politiques, d’experts et défenseurs de l’environnement. Occasion pour Michael Adamou Moussa et le Pr. Lee White de débattre des questions d’intérêt partagé notamment sauver et protéger les écosystèmes aquatiques.

En effet, les océans jouent un rôle fondamental pour l’équilibre de la planète, c’est pourquoi les deux membres du gouvernement sont allés réitérer l’engagement de notre pays afin de préserver la planète. Occasion pour le ministre des Eaux et forêts, Pr. Lee White de rappeler les efforts que le Gabon a déployés en matière de protection de l’environnement. « Notre pays a consacré 200 000 kilomètres carrés en aires marines protégées conformément à l’objectif de 30% d’ici 2023 de l’ONU. »,a-t-il déclaré.



Il faut noter que depuis 2014, les Nations unies appellent à la mobilisation générale pour la cause des océans à travers des actions telles que protéger les territoires maritimes,lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi qu’à éliminer la pollution plastique. La Liste du patrimoine mondial comprend 46 sites marins uniques dans 35 pays. En surface, ils couvrent 20 % de toutes les aires marines protégées existantes. Néanmoins, si rien n’est fait, la vie marine disparaîtra et c’est toute la chaîne alimentaire qui serait menacée.

