Sommet Afrique France 2021: Mays Mouissi à l’Elysée pour une concertation

En prélude au Sommet Afrique-France qui se tiendra au mois d’octobre prochain à Montpellier, le Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) a organisé ce 08 juillet 2021 à l’Elysée une consultation avec une dizaine de personnalités issues de la diaspora de plusieurs pays africains dont le Gabonais Mays Mouissi. Une rencontre d’échange qui avait pour but de recueillir des propositions en vue de moderniser les relations entre l’Afrique et la France.

En effet, cette consultation organisée par le CPA et l’ambassadeur français, Envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique Sylvain Itte s’inscrit dans la volonté du Président français Emmanuel Macron de faire participer des personnalités de la diaspora africaines à la réflexion sur l’avenir des relations entre la France et les pays d’Afrique.

Seul Gabonais invité à cette rencontre, Mays Mouissi a salué cette consultation « qui a été l’occasion de faire des propositions concrètes pour moderniser les relations entre la France et les pays d’Afrique pour aller vers des partenariats gagnant/gagnant, plus justes, profitables à tous et assis sur un socle de valeurs. »

A noter que l’ensemble des propositions formulées à l’occasion de cette rencontre seront compilées dans un rapport qui sera remis au Président Emmanuel Macron avant le prochain sommet Afrique France. Certaines d’entre elles seront utilisées pour nourrir les débats qui auront lieu lors de ce sommet.