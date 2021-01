Solidarité handicap: 1057 équipements de mobilité distribués en 10 ans par la FSBO

Dans le sillage de la célébration de ses 10 ans d’anniversaire, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) livre le bilan de son action au Gabon. Ainsi, grâce à son projet Solidarité handicap, ce sont au total 1051 équipements de mobilité qui ont été distribués aux personnes en situation de handicap dans le pays depuis 2010.

C’est en 2010 que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a initié le projet Solidarité Handicap, afin d’améliorer les conditions de vie des personnes à mobilité réduite et de contribuer à leur intégration socio-économique. Selon la FSBO, l’objectif via ce projet est « d’offrir du matériel de mobilité aux personnes handicapées moteurs et d’en assurer la maintenance ».

Ainsi, entre 2010 et 2020, la fondation estime avoir déjà distribué près de 1 057 équipements de mobilité composés essentiellement de fauteuils roulants électriques et manuels, de scooters et de cannes anglaises au bénéfice des personnes avec un handicap moteur, résidant aussi bien dans la capitale que dans l’arrière pays.

Un atelier de réparation et d’entretien des équipements de mobilité a par ailleurs été mis en place à Libreville, afin de leur garantir une maintenance régulière ainsi qu’une plus grande longévité.