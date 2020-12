Sogara: volume de brut traité en forte hausse, mais chiffre d’affaires en forte baisse

Bien qu’à l’agonie depuis plusieurs années du fait de nombreuses tares liées à la gouvernance interne et à la vétusté des installations, la Société gabonaise de raffinage (Sogara) continue de traiter un volume important de brut. Ainsi, comme le souligne la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), ce sont quasiment 575 000 tonnes métriques de pétrole qui ont été raffinées à fin septembre, soit une hausse de plus de 25%.

Entreprise quasiment dormante et au cœur d’un imbroglio juridico-financier avec la fusion d’avec la Société nationale des hydrocarbures (Gabon Oil Company), la Société gabonaise de raffinage (Sogara) continue pourtant d’afficher des chiffres de production hallucinants. Ainsi, à fin septembre 2020, le volume du brut de pétrole traité est en hausse de 26,2% à 573 464 tonnes métriques.

En effet, alors qu’il était de 454 456 tonnes métriques à la même période en 2019 dans un contexte moins tendu qu’actuellement, le niveau de brut traité par la Sogara atteint des sommets en cette année où le secteur reste fortement plombé par l’atonie de la demande de pétrole. Autre fait marquant, les importations de produits pétroliers, qui se sont fortement contractées sur ladite période passant de 252 259 ™ à 198 756.

Dans un tel contexte et malgré des chiffres pourtant records, le chiffre d’affaires de la société affiche une baisse de près de 20% à 117,9 milliards de FCFA contre 146,3 milliards de FCFA un an plus tôt. Au final, la Sogara, en dépit d’une production record, n’a pas su tirer profit de cet avantage, poursuivant sa lente agonie.