SOGADA: immersion au sein de l’usine de fabrication d’alvéoles de Lalala

Ce vendredi 31 mars 2023 la Société gabonaise de développement agricole (SOGADA) a organisé à l’intention des hommes et femmes des médias une immersion au sein de son usine de fabrication d’alvéoles sise à Lalala dans le 5ème arrondissement de Libreville. Il était question pour cette entreprise, spécialisée dans la production avicole, d’édifier la presse sur le processus de fabrication de cet emballage mais surtout, décliner ses ambitions avec comme principal objectif d’accroître le développement de son activité.

C’est conduite par l’administrateur général, Hervé Patrick Opiangah que cette délégation de la presse nationale et internationale a effectué la visite du site abritant cette usine de fabrication d’alvéoles. Des récipients indispensables, faits en papier moulé, qui servent au transport et à la protection des œufs et dont la fréquence de production en usine devrait se situer à 2 500 alvéoles par heure.

Transport des oeufs rangés dans des alvéoles à la Sogada © GMT

Ce nouvel outil de production écoresponsable, car assurant la production des alvéoles à partir de différents types de papier recyclé, tels que les vieux journaux, les cartons, les briques alimentaires, s’inscrit dans la volonté des responsables de la Sogada de répondre aux besoins des aviculteurs locaux qui jusqu’à lors, étaient assujettis à des fournisseurs extérieurs avec comme corollaire le caractère onéreux de ces emballages. « Nous avons opté pour la fabrication d’alvéoles sur place pour satisfaire le besoin national et in fine exporter pour vendre également à l’international nos produits made in Gabon. C’est un potentiel qui est là et qui ne demande qu’à être exploité », a indiqué Hervé Patrick Opiangah.

Photo de famille avec l’administrateur général de la Sogada Hervé Patrick Opiangah et les agents de l’usine d’alvéoles de Lalala © D.R.

S’appuyant sur une expertise locale formée en Turquie au sein d’une usine spécialisée dans la fabrication de ce type de récipient, la Sogada entend devenir un acteur majeur dans la production des alvéoles. Au sein de l’usine c’est temporairement une quarantaine d’agents qui selon Christ Alpha Eneme Obame Ndong, producteur d’alvéoles, « assure la maintenance et la manipulation de la fabrication d’alvéoles ».



A noter qu’en matière d’employabilité, notamment sur les opérations de collecte de matière première, celle-ci est pour l’instant assurée par une centaine de jeunes mais aussi par des entreprises partenaires. A ce sujet, l’administrateur général de la Société Gabonaise de Développement Agricole a indiqué que « grâce à ces opérations des emplois supplémentaires pourraient être créés lorsque l’usine tournera à plein régime ».