SNI: les travaux de raccordement en eau et en électricité vont bon train à la cité Opus One

Le vendredi 09 juillet dernier, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Abel Nang Ekomye, a effectué une visite d’évaluation du niveau des travaux de raccordement en eau et électricité du site Opus One à Nkok, dans la commune de Ntoum. Initiés par la Société nationale immobilière grâce à un partenariat signé avec la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), ces travaux ont pour objectif d’offrir l’ensemble des commodités pour les futurs réservataires.

C’est en présence du directeur général de la SNI Hermann Kamonomono que le membre du gouvernement a tenu à effectuer cette visite d’inspection. En effet, il était question pour Olivier Abel Nang Ekomye de se rendre compte de l’état d’avancement des travaux de raccordement en eau et électricité de la cité Opus One et de s’imprégner de l’effectivité desdits travaux.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat qui lie la SNI et la SEEG depuis le 09 septembre 2020 mais surtout de la stratégie de relance des chantiers en arrêt depuis plusieurs années. Lesdits travaux ont donc consisté en la réhabilitation de l’ensemble des ouvrages de distribution eau et électricité du lotissement érigé sur un ensemble de 295 maisons et de 162 parcelles nues.

Il s’agit entre autres de la réhabilitation complète de l’ensemble des conduites existant par leur mise en charge hydraulique, la mise en conformité des branchements aux normes SEEG, la mise en conformité des branchements notamment la construction de 5 postes HTA/BT dont 1 d’une capacité de 250kVA, 2 de 400kVA et 2 transformateurs d’une puissance nominale de 630kVA. Les travaux incluent également la construction d’un réseau BT aérien d’un linéaire de 6 kilomètres de câbles torsadés de 70mm2 et de 1,5 kilomètre de réseau HTA aérien en câbles de 54,6mm2.

Des travaux qui ont obtenu le satisfecit du directeur général de la Société nationale immobilière. « Nous sommes satisfaits de l’état d’avancement des travaux. Aujourd’hui, nous avons eu l’honneur de recevoir le ministre de l’Habitat qui est venu s’assurer de la mise en exécution effective de ce partenariat, à travers les raccordements qui sont devenus effectifs en eau et en électricité », a indiqué Hermann Kamonomono.