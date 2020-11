Signature d’une convention de partenariat entre EM Gabon-Université et l’IUSO

Ce vendredi 20 novembre 2020 le groupe EM Gabon-Université et l’Institut universitaire des sciences de l’organisation- Sophie Ntoutoume Emane (IUSO-SNE) ont une convention de partenariat visant à rapprocher les deux universités et créer une synergie en vue de l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche au Gabon. Un exemple de coopération au plan national qui va considérablement contribuer à dynamiser le progrès académique, social et économique du pays.

Cette convention signée entre Vincent de Paul Athiaro Ibela, Directeur général des services du groupe EM Gabon-Université, au nom de son président, le Pr. Daniel Franck Idiata, et la directrice générale de l’IUSO-SNE, Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, s’appuie sur des engagements conjointement approuvés entre les deux établissements. Il s’agit de l’amélioration de la qualité de l’enseignement, de la recherche et des standards des établissements d’enseignement supérieur au Gabon.

Lors de cette cérémonie le directoire d’EM Gabon-Université n’a pas manqué de saluer la signature de ce partenariat premier du genre qui a pour objectif d’améliorer l’offre de formation mais aussi « de consolider le partenariat public-privé dans le cadre de l’enseignement supérieur pour une meilleure optimisation de l’encadrement de nos étudiants et auditeurs ».

Ainsi, l’harmonisation de l’ingénierie pédagogique et de recherche, la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs, la mise à disposition pour des stages des étudiant(e)s, la formation doctorale des enseignants de l’IUSO titulaires d’un master professionnel, entre autres, sont autant d’axes sur lesquels repose ce partenariat.

La directrice générale de l’IUSO qui a sollicité ce partenariat, quant à elle, a dit tout son optimisme sur la richesse des échanges entre les deux institutions. « Le choix porté sur EM Gabon se justifie non seulement par la qualification de l’infrastructure, la qualité de l’offre de formation ainsi que la valeur internationale des diplômés délivrés », a-t-elle expliqué.