Sherine Bouassa lauréate du concours Grandes Dames 2022

Le 29 mai dernier,s’est tenue la cérémonie de cloture de la deuxième édition de la célébration de la fête des mères organisée par la plateforme Aux Grandes Dames Sous le thème « La femme et ses multiples galons au sein de la société », à l’auditorium de Gabon première. Au terme de cette concours, Sherine Bouassa représentante de l’association Fam aPart s’est vue récompensée avec le prix Diboty.

Intitulée « la femme et ses multiples galons au sein de la société », la deuxième édition du concours aux Grandes Dames s’est terminée sur une note de satisfaction le 29 mai dernier. En effet, sur les 6 candidates nominées seulement trois d’entre elles ont vu leurs efforts récompensés au terme de la compétition et ce, grâce aux votes du public.

Parmi elle la représentante de l’association Fam’a Part, Sherina Bouassa avec le projet Gena dont l’ambition est de devenir le premier distributeur de protections périodiques au Gabon particulièrement dans les zones reculées. Il faut souligner que l’appellation Aux grandes Dames n’est nullement discriminatoire.

Pour information, l’association Fam apart existe depuis le 13 juin 2018, concernant le projet Gena il visait à collecter 30 000 serviettes hygiéniques à distribuer aux filles et femmes de Libreville, Franceville et Oyem en situation de précarité menstruelle.