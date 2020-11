Shan’L fatiguée d’attendre la promesse de mariage de Fally Ipupa

C’est tous émerveillés que les internautes ont découvert ces 2 derniers jours l’annonce de la sortie du titre « Ou est le mariage? » de Shan’L la Kinda en featuring avec la méga star congolaise Fally Ipupa. Une collaboration qui pourrait bien faire des émules et booster la renommée de la Kinda dans l’univers artistique.

Shan’L tient inévitablement le son de cette fin d’année et des cérémonies de mariage au Gabon. Après avoir mobilisé l’attention de son public sur la toile, via des déclarations d’amour qui laissaient penser que Shan’L avait enfin trouvé son âme soeur, la chanteuse met fin au suspens en publiant le cover du single et en partageant le teaser du clip.

On y découvre une Shan’L enjolivée aux côtés de Fally Ipupa dans un titre qui traite de l’amour, sujet privilégié de la chanson. « Où est le mariage? », s’interroge Shan’L qui affirme avoir plein d’étoiles, de paillettes et de lumières dans son coeur en ce moment.

Après avoir chanté « Où est le gar? », puis « Tchizambengue », Shan’L est à présent à la recherche du mariage. Alors que la meilleure artiste d’Afrique centrale (francophone) au Prix des musiques urbaines et du coupé décalé (Primud) 2020 a fait languir son public, il faudra attendre encore 4 jours avant de découvrir entièrement le clip le vendredi 6 novembre prochain.