Setrag: le train voyageur de nouveau sur de bons rails !

C’est ce vendredi 31 mars 2023 que le Directeur général de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé à la reprise officielle du train voyageur. À cet effet, Christian Magni a souligné que le rail est désormais paré à offrir à ses usagers la qualité de service escomptée qui n’est que le fruit des travaux réalisés depuis le 24 novembre dernier.

Près de 4 mois après son interruption consécutive au glissement de terrain survenu le 24 décembre 2022 au niveau du Pk333 entre les gares d’Offoué et Booué, le trafic ferroviaire a complètement repris. Après les trains marchandises, c’est au tour des trains voyageurs de se remettre sur les rails. Une reprise rendue possible grâce à l’abattage de la filiale du groupe Eramet et de ses partenaires étatiques.

« Conformément à la convention de concession, des experts techniques du ministère des Transports, des Travaux publics et de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF) ont effectué la réception des travaux le 4 mars 2023 », a indiqué le communiqué de la Setrag. Aussi, avant cette remise en service effective, des tests concluants ont été effectués avec des poids lourds.

Autant dire que les travaux de réhabilitation sur les 900 mètres de voie ferrée endommagés ont été de bonne facture. « Depuis le 17 janvier, nous avons sécurisé la plateforme. Les trains lourds ont circulé. Un peu plus d’un million de tonnes de fret sur cette zone. On a une équipe de surveillance du sol 24h/24. En même temps, on a installé des caméras qui vérifient au passage de chaque train s’il n’y a pas de mouvement de terrain », précisé Christian Magni.



Des pare-feux mis en place par le concessionnaire du chemin de fer gabonais qui ont permis une reprise optimale. « Le train voyageur a repris son cours depuis jeudi 29 mars dernier. D’Owendo à France, le train est parti avec plus de 200 personnes. Et dans l’autre sens de Franceville à Owendo avec 500 passagers. Donc le trafic ferroviaire pour les passagers a bel et bien repris », a conclu Christian Magni. Une nouvelle accueillie avec faste par la fidèle clientèle.