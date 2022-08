Setrag: reprise réussie de la Journée clients à la Gare d’Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Événement capital pour la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag), la Journée clients, mise en berne depuis 2 ans, a repris du service ce mercredi 10 août 2022 à la gare ferroviaire d’Owendo. Une opération de lancement qui a permis aux cheminots d’échanger avec la fidèle clientèle sur les travaux du Plan de remise à niveau de la voie (PRN), la pertinence des croisements et les retards inhérents à ces activités devant favoriser la qualité du service.

Attendue depuis plus de 2 ans, la reprise de la Journée clients de la Société d’exploitation du Transgabonais , effectuée ce mercredi 10 août 2022, a tenu ses promesses. Et pour cause, les clients Fret et voyageurs ont répondu présent à l’appel des cheminots dans ce rendez-vous clé pour le développement de la relation Setrag-Client. À cet effet, le directeur des investissements Abdoulaye Bah à rappelé l’intérêt de cette initiative clé pour leur entreprise.

« Cette journée est un rituel depuis plusieurs années qui avait été arrêté par la Covid-19. C’est une journée qui reprend et qui marque le rapprochement de la Setrag avec ses clients pour échanger, partager et prendre en compte l’ensemble des besoins de ces derniers », a souligné Abdoulaye Bah. Aussi, le Directeur des investissements de la Setrag a fait l’économie des importants chantiers entamés dans le cadre du Plan de remise à niveau de la voie.

Nécessitant un investissement de près de 350 milliards FCFA, ces travaux ont permis de remettre en état 200 km de voie en date de juillet 2022. Aussi, ceci a eu pour résultat, la baisse significative des incidents ce qui explique qu’aucun déraillement n’a été enregistré depuis les 3 derniers mois. À cela s’ajoutent le remplacement des rails de 50 par ceux de 60 kg et la pose de rails sur 100 km. Ce qui a généré 500 emplois directs et indirects.

Pour sa part, le Directeur du Trafic de la Setrag a éclairé la lanterne des clients confrontés à des retards. Pour Roger Mounguengui, les trains voyageurs sont prioritaires. Seulement, cet ordre établi ne remet pas en cause la régularité des trains malgré quelques incidences sur la ponctualité. Non sans manquer de préciser que « le stationnement en garde est lié à la nécessité de croisements des trains pour assurer la continuité des circulations ». La rencontre s’est achevée sur une note de joie avec une petite collation entre cheminots et clients.