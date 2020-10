Setrag: reprise du trafic ferroviaire ce mardi 6 octobre

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que la direction générale de la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag) a informé sa clientèle de la reprise du trafic sur tout le réseau ferroviaire à compter de ce mardi 6 octobre 2020 pour les trains marchandises. Pour ce qui est des trains voyageurs, « les circulations reprendront le mercredi 7 octobre 2020 conformément aux horaires habituels ».

La reprise des activités sur le réseau ferroviaire est désormais effective depuis ce mardi 6 octobre 2020. C’est ce qu’a affirmé la filiale du groupe Eramet par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce jour. En effet, la Setrag précise que « les circulations des trains marchandises reprennent ce mardi 6 octobre 2020. Les circulations de trains voyageurs reprendront le mercredi 07 octobre 2020 conformément aux horaires habituels », est-il clairement indiqué.

À cet effet, les trains 733 et 111 au départ d’Owendo pour Franceville devront emprunter le train 311 prévu initialement pour le mercredi 7 octobre. Quant aux passagers des trains 312 et 212 en partance de Franceville pour Owendo, ils pourront embarquer dans le train 412 du jeudi 8 octobre 2020. Une bonne nouvelle donc pour l’ensemble des usagers de la Société d’exploitation du transgabonais qui avaient été contraints de revoir leurs programmes à cause de cet accident.

Par ailleurs, Setrag a tenu à préciser que tous les reports de voyage sont gratuits. Aussi, les remboursements se poursuivent pour l’ensemble des clients désireux d’annuler leurs déplacements. Pour rappel, c’est suite à deux déraillements de trains marchandises signalés aux cantons Otoumbi-Alembe et Abanga-Oyan dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre dernier que la suspension du trafic avait été annoncée pour nécessité de travaux de réhabilitation de la voie ferrée. « Setrag renouvelle ses sincères excuses pour les désagréments causés » ,a-t-elle conclu.