Setrag: reprise du trafic après le déraillement d’un train minéralier 

C’est par le biais d’un communiqué de presse que la Société d’exploitation du transgabonais ( Setrag) a confirmé la survenue du déraillement d’un train minéralier dans la nuit du 19 septembre 2022, entre les gares d’Andem et de Ntoum au PK50+350. Heureusement, aucun blessé et une reprise normale du trafic en dépit des 220 mètres linéaires de voie et 5 wagons endommagés.

« Setrag informe l’ensemble des usagers du chemin de fer, de la survenue du déraillement d’un train minéralier dans la nuit du 19 septembre 2022, entre les gares d’Andem et de Ntoum au PK50+350.Aucun blessé n’est à déplorer. 220 mètres linéaires de voie et 5 wagons ont été endommagés », a-t-on pu lire dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Si la Société d’exploitation du transgabonais a annoncé qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce déraillement, elle a assuré que des mesures internes ont été prises en vue de pallier les retards occasionnés. Ainsi, « le train Express n°111 prévu au départ de la gare d’Owendo est reprogrammé ce mardi à 20h », est-il indiqué.

Pour ce qui est du transport de biens, la Société d’exploitation du transgabonais précise que « la reprise des circulations des trains de marchandises est effective ce mardi 20 septembre 2022 ». Ainsi, Setrag a présenté à son aimable et fidèle clientèle, « ses sincères excuses » tout en assurant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour une reprise du trafic.