Setrag: près de 1000 personnes impactées par la campagne de consultations gratuites d’ophtalmologie à Ntoum

C’est dans le cadre du déploiement de sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) développée en juillet 2021 que la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a lancé le vendredi 25 mars 2022 une campagne de consultations gratuites en ophtalmologie de deux jours au profit des populations de Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Mondah. Au terme de cette belle action communautaire soutenue par le Lions Club de Libreville qui aura duré 2 jours, ce sont 700 personnes qui ont été consultées ainsi que 495 paires de lunettes correctives distribuées.

C’est la salle polyvalente de la commune de Ntoum qui a servi de cadre au lancement de la campagne de consultations d’ophtalmologie gratuites. En présence d’autorités politiques et administratives, le Directeur général de la Société d’exploitation du Transgabonais, Monsieur Christian Magni donné le coup d’envoi de cette « clinique médico-humanitaire » qui vise à offrir des consultations gratuites aux volontaires mais également à procéder à la distribution gratuite de plus de 500 paires de lunettes correctives.

Un projet sociétal rendu possible grâce aux soutiens multiformes du Lion’s Club Gabon et du Programme national de lutte contre les cécités et les surdités. À cette occasion, Christian Magni a rappelé l’intérêt de cette action sociale qui conforte le statut d’entreprise citoyenne de la Setrag. « La santé des populations étant une des priorités des autorités publiques gabonaises, la Setrag dans le cadre de sa stratégie d’investissement communautaire, vient en appui à l’action gouvernementale dans ce domaine », a indiqué le Directeur général de la Setrag, sans manquer de préciser que « ces consultations sont effectuées par des médecins spécialisés à destination de l’ensemble des habitants de la commune de Ntoum et de ses environs ».

Ainsi pendant ces deux journées, toute la communauté sera accompagnée par les équipes médicales présentes pour la concrétisation dudit projet qui s’étend au sein de la cité ferroviaire où les populations éloignées sont également suivies.



En réaction, Juste Parfait Biyogo B’otogo, édile de la commune de Ntoum n’a pas manqué de saluer le « clin d’œil » de la Setrag qui a « porté son intérêt » sur ses concitoyens car rappelle-t-il, « prendre soin de la vue, c’est illuminer son existence ». Pour information, la filiale du groupe minier et métallurgique Eramet n’est pas à son premier essai en matière de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) au Gabon. La campagne de sensibilisation et d’information des riverains du chemin de fer en matière de sécurité ferroviaire vient en effet de s’achever le 17 mars après un mois passé dans les coordinations 2 (Ndjolé) et 3 (Booué) de la Setrag.