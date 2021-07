Setrag: plus de 21 milliards de FCFA de chiffre d’affaires au premier trimestre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sur la même lancée que son exercice 2020 soldé par une hausse significative de l’ordre de 16,9% de son chiffre d’affaires, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), unique opérateur du secteur ferroviaire, a maintenu le cap. Ainsi, comme le révèle la dernière note de conjoncture sectorielle, celle-ci a bouclé le premier trimestre 2021 avec 21,3 milliards de FCFA de chiffre d’affaires, en hausse de 3,2% en glissement annuel.

En dépit d’une chute de plus de 30% du nombre de passagers transportés par rapport à la même période en 2020, correlativement aux restrictions de déplacement entre le Grand Libreville et l’intérieur du pays et aux nombreux déraillements enregistrés sur cette période, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a su consolider ses activités. Ainsi, portée par un volume global des marchandises acheminées en hausse de près de 10%, la société ferroviaire a vu son chiffre d’affaires s’apprécier.

En effet, comme le révèle la dernière note de conjoncture sectorielle élaborée par les services de la direction générale de l’économie, celui-ci est passé de 20,6 milliards de FCFA au premier trimestre 2020, à 21,3 milliards de FCFA au terme des trois premiers mois de l’année 2021. Une hausse non négligeable de 3,2%, eu égard notamment au contexte économique actuel fortement marqué par une baisse globale de l’activité économique.

Soutenue par la bonne tenue de l’activité de production de manganèse, dont le volume transporté par la Setrag a connu une hausse de 11,5% à près de 2 millions de tonnes, mais également par la hausse de près de 15% du volume transporté de produits pétroliers (19 724 tonnes à fin mars), le chiffre d’affaires de la société ferroviaire affiche donc un niveau relativement stable, bien qu’inférieur à celui réalisé au quatrième trimestre 2020 (25,2 milliards de FCFA).