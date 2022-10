Setrag: lancement d’une campagne de dépistage contre les cancers féminins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux de la santé de son personnel, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), a lancé, ce mercredi 12 octobre 2022, sa campagne de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus. Ouverte à son personnel féminin mais également aux jeunes filles et mères vivant aux abords de ses installations, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 9ème édition d’Octobre rose initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO).

Alors que la communauté internationale célèbre le mois dédié à la lutte contre les cancers féminins, les opérateurs économiques ne ménagent aucun effort pour répondre à cet appel du cœur lancé par l’Organisation des nations unies (ONU). Au nombre de ceux-ci, la Société d’exploitation du Transgabonais qui s’est mise dans la danse.

Après une sensibilisation en interne, l’entreprise citoyenne a pris d’assaut les centres de santé de la commune d’Owendo. Ainsi, l’ensemble du personnel féminin de la Setrag a pu réaliser ce g été salvateur qu’est le dépistage. Cette initiative a été également offerte aux femmes vivant dans les environs venues en masse pour s’enquérir de leur statut cancérologique.

À ce propos, le Chef de division médicale de la la Société d’exploitation du Transgabonais a tenu à souligner que « dépisté tôt, le cancer peut guérir. Ensemble luttons contre les cancers féminins ». Autant dire que pour Francky Iwangou Moussavoult, il est indispensable que les femmes assiègent le Centre de santé communautaire d’Owendo (CSCO) et le Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO) du 12 au 14 septembre 2022.



Pour rappel, lors de la 8ème édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins ‹‹ Octobre rose ››, la Société d’exploitation du Transgabonais avait pu enregistrer 300 dépistages à Owendo, Bouée, Ndjolé et Lastourville et ce, durant seulement 72 heures. La Setrag invite d’ailleurs toutes les femmes à se rendre en masse dans les sites susmentionnés pour se faire tester.