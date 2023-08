Ecouter cet article Ecouter cet article

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé, ce jeudi 10 août 2023, au lancement de sa campagne de sensibilisation axée sur les mécanismes de sécurité aux abords de la voie ferrée. Remettant les kits aux agents sensibilisateurs, le Secrétaire général, en lieu et place de Christian Magni empêché, a souligné l’intérêt de cette initiative qui s’étendra d’Owendo à Nkok 1.

C’est en présence des représentants de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF) que Jérôme Cantiant, Secrétaire général de la Setrag, a lancé de manière officielle, la énième campagne de sensibilisation des usagers et populations aux abords de la voie ferrée. Et ce, sur les dangers liés à l’activité ferroviaire. Pendant 3 mois, les agents sensibilisateurs édifieront les communautés sur plus de 27 km.

Objectif « zéro accident, zéro incident » pour la Setrag

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de responsabilité sociétale de la Setrag a jugé judicieux d’outiller les populations environnantes de la voie ferrée de connaissances sur la sécurité ferroviaire. Pour la cinquième édition, la campagne de sensibilisation a mobilisé des agents sensibilisateurs qui ont été instruits par la Direction générale sur leur mission durant les 5 mois à venir.

À cet effet, le Directeur de la sécurité ferroviaire a souligné que « si pour l’instant en 2023 nous n’avons enregistré qu’un décès sur la voie ferrée, nous devons travailler avec les communautés riveraines afin d’atteindre Zéro accident Zéro incident », a indiqué Ludovic Menié.

27 km à couvrir d’Owendo à Nkok

Selon la Direction du développement durable de la Setrag, ladite campagne de sensibilisation s’entendra de la gare d’Owendo à Nkok 1. Soit un parcours de 27 km dans lesquels les agents sensibilisateurs échangeront avec les cibles principales que sont les communautés riveraines et établissements scolaires. Une manière importante de prévenir les accidents.

© Jérome Cantiant, Secrétaire général de la Setrag lors de son échange avec les auxiliaires de commandement D.R.

Par ailleurs, échangeant avec les auxiliaires de commandements des zones cibles, Jérôme Cantiant est revenu sur la nécessité de travailler main dans la main. « Il faut que nous agissons ensemble et individuellement afin que la vie des populations ne soit pas affectée par les activités ferroviaires. Nous devons être proches des populations, les sensibiliser et expliquer le bien-fondé de notre action », a-t-il conclu.La campagne de sensibilisation aux risques d’accidents ferroviaires est ainsi lancée.