Setrag: 67 agents décorés pour leur fidélité et leur abnégation au travail

C’est le mercredi 2 décembre 2020 qu’a eu lieu la cérémonie de remise des médailles du travail aux agents de la Société d’exploitation de la transgabonaise (Setrag). Christian Magni a, en sa qualité de premier responsable de ladite société, souhaité récompenser, conformément aux dispositions légales, les efforts consentis par 67 agents après plusieurs années de bons et loyaux services.

La cérémonie de décoration des agents de la Setrag aura été l’occasion pour cette entreprise de témoigner sa reconnaissance envers 70 hommes et femmes qui , au quotidien, bravent les risques pour maintenir leur employeur sur les rails. Pour ce faire, plusieurs personnalités publiques ont répondu présent. Il s’agit entre autres de Jeanne Mbagou et de Luc Angondjo, respectivement mairesse de la commune d’Owendo et Directeur du travail et de la réglementation au ministère éponyme.

Prenant la parole en sa qualité de Directeur général de Setrag, Christian Magni a loué l’abnégation de cette soixantaine d’agents depuis plusieurs décennies. « La direction générale présente ses sincères félicitations et ses encouragements aux heureux récipiendaires qui jour et nuit, œuvrent inlassablement à la production et participent au développement et à la performance de notre entreprise » , a-t-il indiqué. Non sans les inviter à demeurer constants dans l’exemplarité dont ils font montre.

Pour sa part, Luc Agondjo, s’est fendu d’un discours interpellatif à l’endroit des impétrants mais aussi de la direction générale. En effet, le directeur du travail et de la réglementation du ministère de tutelle a appelé à maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux pour aboutir à la prise des décisions « incontestables et incontestées ». Il a en outre demandé aux récipiendaires d’être les fers de lance de Setrag.

Pour information, ce sont 67 récipiendaires qui ont été décorés. 8 d’entre eux ont reçu la médaille d’or qui équivaut à 30 ans de service. A ces derniers s’ajoutent les 24 médaillés en d’argent récompensés pour leurs 20 ans d’ancienneté au sein de l’exploitant du chemin de fer. Enfin, 35 agents ont décroché la médaille de bronze correspondant à 10 ans de bons et loyaux services. Une cérémonie de décoration légalement prévue par la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise.