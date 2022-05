Sénégal: un Gabonais propriétaire d’une entreprise d’élevage de poulets de chair

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les secteurs de l’élevage et de l’agriculture au Gabon peinent à se développer, certains compatriotes arrivent à se faire un nom dans ce domaine à l’extérieur du pays. C’est le cas de Gervais Ango, ancien cadre de Total Marketing Gabon, installé à Dakar depuis 2015, fondateur et gérant de la société de production et commerce du Sénégal (SPCS) qui excelle dans l’élevage de poulets de chair.

Homme d’affaires chevronné et entrepreneur prolifique, Gervais Ango s’est montré sous une autre casquette, par la matérialisation d’une passion et d’une ambition devenues réelles. Laquelle est axée essentiellement sur le retour à la terre par le prisme de l’élevage et l’exploitation agricole. La société de production et commerce du Sénégal (SPCS), est le nouveau fleuron de l’élevage de poulets de chair, estampillée 100% made in Sénégal, dont le gérant rigoureux, ne cache pas son ambition de contribuer à atteindre l’autosuffisance alimentaire par la production à grande échelle.

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début, cet ancien agent de Total Marketing Gabon a su passer outre afin de faire tenir son entreprise. « Après mon départ volontaire de Total Marketing Gabon en 2015 j’ai fondé la société de production et commerce du Sénégal basée à Dakar dont le principal site de production se situe à l’entrée de la région voisine de Thiès. Cette dernière est spécialisée dans l’agriculture et l’élevage, la production et la transformation de tous les produits, l’achat, la vente, l’import et l’export… » a-t-il déclaré à nos confrères de Gabon Matin.



Véritable élément essentiel dans le développement des filières avicoles, la production d’aliments pour les volailles constitue l’un des défis du gouvernement. Un challenge qui nécessite la mise en œuvre d’une stratégie susceptible de booster ce secteur surtout que certains opérateurs, à l’instar de la Société de production et commerce du Sénégal, ambitionnent de lancer une véritable industrie afin de combler le marché au niveau local. Interrogé sur son ambition d’étendre son entreprise au Gabon, Gervais Ango n’a pas caché sa volonté de participer au développement de son pays dans le secteur de l’élevage. « Nous avons acquis un savoir reproductible au Gabon » a-t-il déclaré.