Sénégal: un étudiant gabonais agressé au couteau par son bailleur

Expatriés par l’État pour la plupart en vue d’y poursuivre leurs études supérieures dans un pays réputé pour son expertise dans le domaine, les étudiants gabonais sont parfois au cœur de certaines polémiques. Dernier fait en date, l’agression au couteau de Tommy, un compatriote agressé au couteau par Bangoura son bailleur qui n’aurait pas accepté de remettre la caution de son locataire après l’annonce de son départ.

Les faits se seraient déroulés le jeudi 06 octobre dernier au quartier Ouakam à Dakar au Sénégal. Ce jour-là, le jeune étudiant se serait rapproché de son bailleur pour avoir des précisions sur le paiement du mois d’octobre qui venait de commencer vu qu’il aurait au préalable exprimé sa volonté de déménager. Furieux de cette annonce, le bailleur aurait imposé à l’étudiant de soit quitter le domicile le jour même soit de payer la totalité du mois d’octobre. Après mûre réflexion, le jeune homme aurait rangé ses affaires afin de partir.

La décision n’aurait pas plu au bailleur qui voyant le jeune homme prendre ses affaires, se serait acharné sur lui pour l’empecher de partir. « Le bailleur s’est acharné sur lui en séquestrant ses bagages. Il interdisait que le Gabonais sorte de chez lui. Il a commencé à le bousculer pour attendre un retour d’action, il ne cessait de lui lancer des injures et des menaces mais Tommy n’a pas réagi de peur de représailles et en plus il connaît ses droits », a déclaré une source jointe au téléphone par la rédaction de Gabon Media Time.

Voyant que de plus en plus de personnes s’arrêtaient pour s’enquérir de la situation, le bailleur aurait indiqué n’être pas au courant du départ de son locataire, ce qui aurait provoqué son courroux. « Il s’est dirigé dans sa cuisine, s’est muni d’un couteau de cuisine et a couru vers Tommy pour le poignarder. Il n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention d’un autre compatriote présent sur les lieux mais aussi à la ténacité de l’étudiant. Face à cette intervention, M Bangoura aurait proféré des menaces de mort et aurait refusé de rendre les affaires ».

Une plainte a été déposée par Tommy et l’ambassade du Gabon au Sénégal informée. Par ailleurs, les deux parties ont été convoquées par les autorités judiciaires sénégalaises pour écouter les différentes versions et tirer cette affaire au clair. Gageons que le jeune Tommy recevra l’aide adéquate de la part de la représentation diplomatique installée à Dakar et que cette affaire sera tirée au clair. Nous y reviendrons !!!