Sénégal : Ousmane Sonko arrêté à la suite d’une « altercation » 

Quelques heures après les déclarations du gouvernement, l’opposant à Macky Sall a été interpellé, ce vendredi 28 juillet 2023, à Dakar. Ousmane Cissé qui était reclus dans son domicile depuis sa condamnation s’était rendu à la prière avant d’être pris d’assaut par des flash photos des agents des renseignements généraux.

C’est une arrestation qui porte assurément les germes d’une insurrection prochaine. Et pour cause, Ousmane Sonko a été interpellé par les pandores de Dakar sans qu’aucun motif n’ait été donnée à ses proches. D’ailleurs le Pastef, son parti a d’ores et déjà annoncé que leur leader serait injoignable et non localisable.

Une altercation au cœur de l’arrestation d’Ousmane Sonko

Si l’opinion publique affirmait que le leader de l’opposition sénégalaise aurait été arrêté par les gendarmes suite à la décision de justice, la vérité est autre. Selon Radio France international (RFI), « des conséquences d’une altercation entre ses gardes du corps et des éléments des renseignements généraux postés devant son domicile à la cité Keur Gorgui ».

D’ailleurs, quelques heures avant son interpellation, Ousmane Sonko, dans un post sur les réseaux, relatait son altercation avec des agents renseignements généraux. Ces derniers l’auraient pris en photo sans autorisation à maintes reprises. En réaction, il aurait arraché un des appareils d’un élément de ces équipes de surveillance.

Un soulèvement populaire en perspective ?

Craintif pour sa vie alors qu’il se faisait encercler avant son interpellation, Ousmane Sonko a lancé un appel à ses partisans. « Je demande au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin », a-t-il indiqué. Suffisant pour mettre en alerte ses sympathisants et les épris de la justice. Lesquels ont, via des messages radio, émis de SOS. L’atmosphère sociale s’annonce stridente.

Joint par notre confrère Jeune Afrique, un des proches s’est dit anxieux quant à la suite de cette affaire. « Nous ne savons pas où il se trouve, mais il a bien été arrêté », aurait confirmé Ousseynou Ly, le porte-parole des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Rappelons qu’Ousmane Sonko avait été investi candidat à la présidentielle de 2024.