SendSpeed: quand un service de livraison allie disponibilité, réactivité et ponctualité

Les services de livraison à domicile connaissent depuis quelques années une croissance sans précédent au Gabon et plus particulièrement à Libreville et ses environs. C’est dans ce contexte concurrentiel qu’évolue depuis novembre 2020 la société de centrale de Livraison et courriel SendSpeed qui s’est donné pour challenge d’offrir une qualité de service à sa clientèle en respectant le principe de disponibilité et de réactivité.

Vous avez besoin de vous faire livrer un courrier, un document, un petit colis. SendSpeed est la structure indiquée pour répondre aux besoins des usagers en matière de livraison. En effet, animée par une équipe de jeunes dont l’âge varie entre 18 et 40 ans, cette entreprise de livraison s’est imposée en quelques mois d’existence comme un acteur essentiel de ce secteur qui ne cesse de prendre de l’ampleur surtout avec le développement accru des réseaux sociaux.

Interrogé sur ses motivations à créer cette entreprise, le manager général de SendSpeed Terry Scolther Mboumba Mboulou a confié à Gabon Media Time qu’il était question de contribuer un tant soit peu à « la résorption du chômage en offrant une chance aux jeunes Gabonais». « En lançant notre activité, l’objectif était de rendre facile la vie de nos concitoyens en proposant un service de livraison axé sur la disponibilité, la réactivité et la ponctualité », a-t-il confié.

Il faut souligner SendSpeed a placé la sécurité au cœur de son activité. Pour preuve ses agents sont équipés des EPI avec de prime abord la souscription de polices d’assurance , ainsi le partenaire est exempt de tout souci en rapport avec le non-respect des consignes et règles qui régissent le secteur dans lequel il intervient.



A noter que sur le plan logistique SendSpeed dispose d’une dizaine de motos pratiques et performantes. Elles comportent chacune une caisse d’un volume de plus de 20 L. Par ailleurs, grâce à sa présence sur le service de messagerie instantanée Whatsapp notamment avec les numéros 074-48-30-07 ou 074-48-30-08 SendSpeed assure une moyenne de livraison journalière d’environ 70 livraisons par jour.