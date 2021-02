Sénatoriales: la Cour constitutionnelle saisie pour l’annulation du scrutin à Bitam, Mekambo et Mimongo

Au terme des scrutins sénatoriaux qui se sont déroulés les 30 janvier et 06 février derniers, plusieurs candidats ont introduit des requêtes en annulation des résultats du premier tour desdites élections auprès de la Cour constitutionnelle. Ainsi, les juges constitutionnels devront examiner les recours sur les circonscriptions du département du Ntem à Bitam, du département de l’Ogoulou et de la commune de Mimongo et à Mekambo.

En effet, comme pour chaque élection depuis le retour du multipartisme, des contentieux ont une fois de plus été portés devant la Haute cour. Le plus emblématique, comme le souligne le quotidien L’Union de ce jeudi 11 février 2021 est sans aucun doute, celui du candidat de Démocratie Nouvelle (DN) à Bitam, Christian Edou-Mintsa.

Ce dernier, vainqueur du premier tour des élections avec 50,82 % des suffrages exprimés devant l’ancien premier vice-premier ministre Emmanuel Ondo-Methogo, avait refusé de participer au second tour du scrutin, arguant qu’il aurait remporté l’élection le 30 janvier dernier. Du côté du siège unique du département de l’Ogoulou et de la commune de Mimongo, c’est le candidat du Parti social démocrate (PSD), Jules Mbombe-Samaki, qui conteste la victoire du porte-étendard du Parti démocratique gabonais (PDG), Jean-Bernard Kombi.

Même cas de figure dans le département de la Zadié et la commune de Mékambo, où le candidat PSD Dominique Kassangoye, doute de la victoire de son adversaire du PDG, Gérard Meguile. Quoi qu’il en soit, au regard des dispositions légales en vigueur. La Cour constitutionnelle qui dispose d’un délai maximum de deux mois à compter de l’enregistrement des requêtes au greffe devra donc se prononcer sur ces différents recours.