Sénatoriales 2021: Ndemezo’o supplie le PDG de laisser gagner ses candidats à Bitam et Mitzic

A l’approche des élections sénatoriales prévues les 30 janvier et 06 février prochains, les écuries politiques affûtent leurs armes pour se donner la chance d’accéder à l’hémicycle du Palais Omar Bongo Ondimba. C’est dans cette optique que le premier secrétaire de Démocratie nouvelle René Ndemezo’o Obiang a, au cours d’un entretien sur les ondes de Radio Gabon, tenu à inviter son allié du Parti démocratique gabonais (PDG) à lâcher du leste sur les sièges où sa formation politique est positionnée.

Craignant que le PDG ne rafle l’ensemble des 52 sièges à pourvoir au Sénat, le premier responsable de DN a tenu à interpeller son allié sur la nécessité de sauvegarder le pluralisme politique en laissant une chance au parti de la majorité d’occuper quelques sièges au sein du Sénat. En effet, Démocratie nouvelle, qui se présente comme la 3e force politique du Woleu-Ntem, aura deux candidats pour les sièges de Mitzic et de Bitam.

S’il a rassuré le parti d’Ali Bongo Ondimba sur le fair play qui doit régner lors de cette élection, René Ndemezo’Obiang a invité les conseillers municipaux et départementaux PDG à faire en sorte que le Sénat soit moins monocolore que l’Assemblée nationale. « Je pense qu’il est possible et souhaitable qu’en dehors du PDG, existent d’autres sensibilités politiques qui animent la vie démocratique au Parlement en particulier dans la haute chambre du Parlement puisque c’est elle dont il s’agit », a déclaré le premier secrétaire de DN.

D’ailleurs, craignant la reproduction du schéma des élections législatives, qui avaient vu le Parti démocratique gabonais rafler une bonne partie des sièges à l’Assemblée nationale, il a dit craindre que cette éventualité constitue un mauvais signal et un recul de la démocratie.