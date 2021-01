Sénatoriales 2021: Luc Oyoubi face à Carlos Okinda à Okondja

Les prochaines élections sénatoriales prévues les 30 janvier et 06 février s’annoncent hardies dans le département de la Sébé-Brikolo. Pour cause le scrutin dans cette région de la province du Haut-Ogooué pourrait donner lieu à un duel à mort entre Luc Oyoubi, candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) et le porte étendard du Parti gabonais du centre indépendant (PGCI) Carlos Okinda alors que ses deux formations avaient scellé une entente pour le partage de responsabilités.

Une éventualité de plus en plus certaine surtout avec l’érection du siège unique du département de la Sébé-Brikolo. Malgré sa défaite au primaire du PDG, Luc Oyoubi, qui a été préféré à Daniel Lekogo devra affronter le candidat du PDCI, détenteur du siège, ce malgré l’accord tacite entre ces deux formations politiques.

En effet, un accord non écrit depuis plus d’une décennie indiquait que le siège de député du chef-lieu du département serait brigué par le « parti de masse ». En contrepartie ou en compensation, la formation centriste briguait, avec le soutien de son allié, le Sénat. Une convention qui aujourd’hui ne tiendrait plus du fait du nouveau découpage des circonscriptions électorales.



Un scrutin à l’issue incertain car si le Parti gabonais du centre indépendant ne dispose pas de la majorité des élus locaux, conseillers municipaux et départementaux, le porte-étendard du PGCI pourrait bien surfer sur la vague de frustrations et autres mécontentements nés des primaires dans les rangs du PDG.