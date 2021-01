Sénatoriales 2021: le ministre du Pétrole en soutien des candidats PDG dans le Haut-Ogooué

En prélude au premier tour des élections sénatoriales prévu se tenir ce 30 janvier 2021 le membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG), Vincent de Paul Massassa, par ailleurs ministre du Pétrole, a entamé ce jeudi 28 janvier 2021 dans le Haut-Ogooué, une tournée de soutien aux candidats en lice pour le compte de cette formation politique. Occasion pour ce dernier de réitérer l’ambition du parti de décrocher l’ensemble des sièges dans cette partie du pays.

Cette tournée de soutien aux candidats investis par sa formation politique, qui a débuté par le chef lieu de province Franceville, département de la M’Passa a permis d’échanger avec ces derniers à quelques heures de l’ouverture du vote. C’est donc confiant que Vincent de Paul Massassa a tenu à rappeler les consignes du président du « parti de masse » Ali Bongo Ondimba qui souhaite « une victoire sans bavure de l’ensemble de nos camarades investis à ce scrutin ».

A cet effet, le membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais a tenu à exhorter les uns et les autres à se mobiliser et à soutenir, sans faille et avec détermination, les porte-étendards du PDG. « Nous devons le respecter et faire en sorte que nos représentants raflent la mise, de manière à ce que le PDG conserve la majorité au Sénat », a-t-il martelé.

Il faut dire que dans le Haut-Ogooué, le jeu semble sans enjeu tant cette formation politique est largement majoritaire dans les 27 Conseils locaux que compte le Haut-Ogooué. Après Franceville, Vincent de Paul Massassa s’est rendu à Okondja et Boumango.