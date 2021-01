Sénatoriales 2021: DN emboîte le pas au PDG en organisant des primaires dans le Woleu-Ntem

La décision du Parti démocratique gabonais (PDG) d’imposer la case primaire à ses candidats aux élections sénatoriales de ce 30 janvier 2021 commence à faire des émules au sein du landerneau politique gabonais. La preuve avec Démocratie nouvelle (DN) qui a décidé d’emboîter le pas en organisant des primaires pour désigner ses porte-étendards dans les circonscriptions où elle a des prétentions.

En prélude aux élections sénatoriales du 30 janvier et 6 février prochains, le parti de René Ndemezo’o Obiang entend prendre une part active à ce scrutin en vue du renouvellement de la chambre haute du parlement. C’est dans ce contexte qu’il a tenu à organiser des primaires pour désigner leurs porte-étendards dans les trois sièges qu’ils briguent dans la province du Woleu-Ntem.

Ainsi, les candidats à la candidature dans la commune de Bitam, les départements du Ntem et de l’Okano devront se plier, comme leurs collègues du PDG, à la procédure des primaires prévue dit-on pour ce dimanche 17 janvier 2021. Tout d’abord, ils vont manifester leur intérêt, via un dossier en bonne et due forme. Lequel sera examiné par les conseillers municipaux et départementaux, avant de procéder au vote par bulletin secret.



Un exercice democratique qui toutefois suscite quelques inquiétudes car pouvant avoir une double conséquence du côté du PDG comme de DN. Pour de nombreux observateurs de la vie politique gabonaise, il est à craindre que certains candidats peu fair play décident de se départir de ce mode opératoire et jouent les troubles fêtes lors des élections.