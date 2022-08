Semaine africaine du climat: Ségolène Royale attendue à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 août au 2 septembre prochain Libreville accueillera la Semaine africaine du climat. Un événement qui réunira des chefs de gouvernement, des leaders du secteur privé et de la société civile et auquel prendra part la présidente de l’association Désirs d’avenir pour la planète Ségolène Royale qui a confirmé sa présence à travers une correspondance adressée au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

En effet, la semaine africaine du climat constitue une étape clé sur la voie de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27), qui se tiendra en Égypte en novembre prochain. Elle sera l’occasion aux Etats, villes, territoires entreprises et ONG de s’engager de façon complémentaire avec comme objectif renforcer les actions climatiques.

C’est assurément un rendez-vous important qui permettra aux dirigeants de de travailler ensemble dans le but de réduire les impacts climatiques, s’attaquer aux inégalités sociales et d’investir dans un développement qui est bon pour l’humanité et la nature. « Je vous remercie chaleureusement pour votre invitation à participer à la semaine africaine du climat qui se tient à Libreville. Je suis heureuse d’y contribuer avec l’ONG Désirs d’avenir pour la planète avec les maternités solaires, en partenariat avec la fondation avec la fondation de la première dame », a déclaré Ségolène Royale dans son communiqué.



Par ailleurs, la présidente de l’ONG Désirs d’avenir pour la planète n’a pas manqué de féliciter le Gabon pour l’organisation de ce forum qui démontre une fois de plus son engagement en faveur de la biodiversité et la forêt. « Le Gabon par votre présence s’est beaucoup engagé sur la biodiversité et sur la forêt, poumon de la planète et a beaucoup aidé à l’adoption de l’accord de Paris COP21 que j’ai eu l’honneur de présider, soyez-en remercié», a-t-elle indiqué.