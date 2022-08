Semaine Africaine du climat: les USA pour le développement de systèmes de transparence durables

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la Semaine Africaine du Climat 2022 qui se tient depuis ce lundi 29 août 2022 à Libreville, le Service forestier des États-Unis (USFS) organisera ce jeudi 1er septembre un atelier autour du thème « Mesure, déclaration et vérification des émissions et des éliminations ». Il sera question au cours de cette rencontre de faire le point des actions menées par ce programme dans le cadre de la gestion durable des forêts et des terres ou encore la conservation de la biodiversité.

Selon le communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis, cette rencontre devrait permettre aux parties prenantes de partager les informations et les expériences sur le soutien dudit programme aux pays du « bassin du Congo afin de consolider leurs capacités à développer des services et produire des statistiques conformes aux directives internationales, et à renforcer les capacités institutionnelles et les ressources humaines ».

Il faut souligner que celle-ci revêt un caractère important notamment de la place qu’occupe le bassin du Congo en matière de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. Il s’agit donc d’accompagner les pays pour le développement de systèmes de transparence durables pour soutenir l’action climatique.

La séance passera en revue les enseignements tirés des différentes initiatives du Service forestier des États-Unis dans la région du bassin du Congo pour aider les pays membres à améliorer leurs rapports conformément au Cadre de transparence renforcée (ETF) de l’Accord de Paris.