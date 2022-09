Semaine Africaine du Climat: le FGIS désormais acteur majeur dans la gestion des crédits carbone

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 29 août au 2 septembre, la capitale gabonaise Libreville a servi de cadre à la Semaine Africaine du Climat. Une rencontre qui réunissait près de 1200 délégués et qui était l’occasion pour certaines entités à l’instar du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) qui a organisé une rencontre sur le thème « Briser les barrières pour libérer le plein potentiel des marchés africains du carbone ».

C’est autour d’un panel d’invités, dont le Ministre des Eaux et forêts le Professeur Lee White, représentants issus des secteurs privé et public internationaux et membres de la société civile, que le FGIS a annoncé le mandat reçu de l’Etat gabonais pour la gestion des crédits carbone, faisant du Fonds le seul intermédiaire habilité à échanger ce dernier.

En effet, selon le ministre des Eaux et forêts, le Gabon veut créer 187 millions de crédits carbone dont « 90 millions seront vendus » sur le marché des compensations « aux alentours de la COP27 » prévue en novembre 2022 au Caire, en Égypte. Une ambition qui place donc le FGIS, gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de la République Gabonaise, dans un rôle primordial pour la mise en œuvre de cette stratégie.

« Acteur exemplaire dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Gabon souhaite être récompensé des efforts fournis en termes de préservation de sa forêt et se positionner comme la première puissance du capital naturel sur le continent », indique le communiqué du Fonds gabonais d’investissements stratégiques. A noter que chaque année, plus de 100 millions de tonnes de CO2 sont séquestrées en moyenne par la forêt gabonaise. Un atout substantiel dans la poursuite de la diversification de l’économie du pays.