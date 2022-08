Semaine africaine du climat: Ali Bongo pour des solutions concrètes face aux changements climatiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 29 août 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé à l’ouverture des travaux de la Semaine Africaine du Climat qui se tient à Libreville du 29 août au 02 septembre 2022. Des assises qui permettront de mettre en place des mécanismes visant à renforcer la résilience face aux risques climatiques.

C’est en présence de la secrétaire générale du Commonwealth Patricia Janet Scotland, du ministre des Affaires étrangères d’Egypte et président désigné de la COP 27, ainsi que des représentants des Organisations mondiales et internationales que s’est déroulée la cérémonie d’ouverture de ce congrès. Occasion pour le Chef de l’Etat de renouveler l’engagement du Gabon dans la lutte contre les Changements Climatiques et la protection de l’environnement dont le leadership à fait ses preuves sur le plan international.

En effet, malgré une faible émission de gaz à effet de serre de pollution, l’Afrique demeure l’un des continents le plus impacté par la crise climatique. Ainsi le numéro un gabonais a invité toutes les parties prenantes à ce rassemblement à unir leurs forces afin de trouver des solutions pragmatiques pour faire face aux effets liés aux changements climatiques sur le continent.

Organisée dans le cadre du pacte de Glasgow pour le climat convenu lors de la COP 26, la Semaine africaine du climat servira de cadre aux discussions afin de donner une impulsion sur les menaces et les opportunités associées au changement climatique. Co-organisées en collaboration avec l’ONU climat et d’autres partenaires mondiaux, ces travaux verront la participation des représentants d’une soixantaine de pays et plus d’un millier de participants.