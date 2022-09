SEEG: levée de boucliers contre la séparation de l’eau et l’électricité 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 19 septembre 2022 dernier, le Syndicat des travailleurs du Secteur eau et électricité du Gabon (SYTSEEG) ont tenu une assemblée générale extraordinaire dans l’enseigne de leur base technique.Une rencontre qui fait suite aux incidences de la séparation des activités eau et électricité au sein de la société d’Energie et d’Eau du Gabon(SEEG).

Le torchon brûle entre la tutelle et les agents du secteur eau et électricité , c’est du moins ce qui ressort de ce grand rassemblement du personnel de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG). En effet, une fois de plus l’employeur brillerait par le jeu de la duperie . Selon les dires des syndicalistes certaines décisions seraient prises sans que les partenaires sociaux ne soient associés.

En clair, l’Etat envisage la séparation des entités Eau et Électricité à travers deux projets de loi portant réglementation du secteur Eau et celui portant réglementation du secteur électricité.Une réforme qui ne trouve pas l’assentiment des agents au regard des dommages que cette décision pourrait causer notamment, la pertes d’emploi, la perte de certains acquis.Ainsi pour les techniciens du secteur eau et électricité l’Etat est conscient du fait que l’exploitation de l’eau est moins rentable que l’électricité au Gabon.

En rappel, la réforme du secteur eau et électricité est une initiative qui date depuis bientôt cinq années sans pour autant trouver un épilogue favorable. Pour les partenaires sociaux de la société d’énergie et d’eau du Gabon, l’état gagnerait à inviter les agents pour qu’ensemble les mécanismes visant à résoudre définitivement les problèmes d’eau et d’électricité dans les ménages de tous les gabonais soient trouvés .Gageons que cette rencontre qui aura ce mardi 20 septembre 2022, entres les partenaires sociaux et la tutelle, trouvera une issue favorable.