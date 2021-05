SEEG: le Sytseeg installe une section à la SEEG-Peyrie

Ce vendredi 7 mai 2021, l’agence de la Peyrie de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), a servi de cadre à l’installation du bureau exécutif du Syndicat des travailleurs du secteur eau et électricité du Gabon (Sytseeg). Marquée par la présence de certains des responsables de cette formation syndicale au niveau national, mais également des responsables de la direction générale, cette cérémonie a notamment vu l’installation de Jean Patrick Rompavet au poste de président de la section Peyrie du Sytseeg.

Comptant parmi les formations syndicales les plus influentes du secteur eau et électricité, le Syndicat des travailleurs du secteur eau et électricité du Gabon (Sytseeg) entend s’installer durablement dans le paysage. Dans ce contexte, le syndicat créé il y a moins de 4 ans, multiplie les initiatives visant principalement à « améliorer les conditions de travail des agents ». Dernière en date, l’implémentation d’un bureau de section à l’agence de la Peyrie.

En effet, décidé conformément à l’ordonnance N°018/PR/2010 portant modification de certaines dispositions du code du travail, la mise en place de ce bureau syndical qui devrait notamment servir de « point de relais » entre la direction et ses collaborateurs, s’inscrit pleinement dans une dynamique de « dialogue social apaisé ». Toute chose confirmant l’engagement du Sytseeg, à œuvrer pour « faire respecter les dispositions du code du travail » comme l’a souligné Jean Patrick Rompavet.

Insistant sur la nécessité de « considérer l’employeur comme un partenaire », le néo président de la section Peyrie du Sytseeg a d’ailleurs invité la direction générale à « améliorer les conditions de travail pour in fine améliorer la performance dans l’entreprise ». Un discours qui n’a pas laissé insensible Jean Claude Minko, directeur de la facturation Estuaire, présent à ce rendez-vous et qui a tenu à féliciter « ce jeune syndicat », avant de lui rappeler que « l’action syndicale est une action salvatrice qui doit être menée avec sincérité ».

Entre échanges fructueux et perspectives encourageantes d’un côté comme de l’autre, cette cérémonie d’installation qui a également vu Hugues Edzang et Jean Hugues Vhane, installés respectivement dans leurs fonctions de Vice-président et Secrétaire général, marque donc un tournant dans le développement du Sytseeg. A noter que dans la poursuite de ce dialogue, d’autres sections devraient voir le jour dans les mois à venir.