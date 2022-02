SEEG: le conseil d’administration réclame un audit sur la gestion des années 2019 à 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la cérémonie d’installation du nouveau directeur général de la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG) Kevin Mayi, que le président du Conseil d’administration Égide Boundono Simangoye a annoncé le lancement imminent d’un audit général du fonctionnement opérationnel de la société sur les trois dernières années.

En effet, à la suite de la signature de nouveau contrat de concession entre la SEEG et l’Etat gabonais fondé sur l’amélioration de la qualité des services de l’eau et de l’électricité fournis aux usagers, cet audit sollicité par le Conseil d’administration devrait permettre de faire un état des lieux de la gestion de l’entreprise ces trois dernière années.

Une opération qui selon les membres du Conseil devrait permettre à terme de mieux programmer les investissements sur les trois prochaines années à compter de 2022. Ainsi, il s’agit d’un audit stratégique, institutionnel, organisationnel, opérationnel et financier sur la période 2019, 2020 et 2021, dont le premier volet devrait être consacré d’abord à l’audit sur les ressources humaines et sur la structure organisationnelle ; l’audit sur les achats et les investissements et l’audit sur la facturation et le recouvrement.

« Les rapports de ces trois missions obtenues après quelques mois de travaux, permettront, non seulement au Conseil d’administration mais aussi et surtout à nos hautes autorités d’apprécier le corps actuel de notre entreprise sur ces trois pans générateurs de gisements de progrès et d’économies, et par voie de conséquence, d’y apporter des mesures correctives dans l’intérêt supérieur de notre société et de notre pays », a déclaré le président du conseil d’administration Égide Boundono Simangoye.