SEEG: coupure «totale» en eau et électricité à Oyem dès ce vendredi !

Déjà contraintes de devoir conjuguer avec des coupures intempestives, les populations d’Oyem doivent désormais accepter de revenir à l’âge de pierre. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le responsable régional Nord de Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Michael Ondo Essono qui révèle qu’à compter de ce vendredi 15 juillet 2022 ni électricité encore moins eau ne seront approvisionnés jusqu’à un retour à la normale.

C’est par le biais d’un communiqué qui s’est répandu à la vitesse de l’éclair que la Société d’énergie et d’eau du Gabon a annoncé que la coupure d’électricité et d’eau devrait se poursuivre. « À toutes et à tous bonjour. Nous venons par le présent message, de ce que les productions électricité et eau vont connaître un arrêt total à compter de ce jour, 15/07/2022 », a d’ores et déjà assuré Michael Ondo Essono, responsable régional Nord.

Par ailleurs, ce dernier a indiqué que « les dispositions sont prises afin que la situation revienne à la normale dans les délais les meilleurs ». S’il tente d’atténuer l’impact de cette situation aux effets graves pour les commerces, l’administration et la vie au quotidien, la vérité est que les Oyemois n’en peuvent plus. Un ras-le-bol qui a été traduit au ministre de la Santé, qui séjourne dans le chef-lieu du Woleu-Ntem.

Pour rappel, à Oyem, l’électricité est coupée de 6 heures à 19 h 30. Une triste situation qui serait due à des difficultés d’approvisionnement en gasoil nécessaire pour supporter les groupes de la centrale thermique d’Oyem. Les riverains, pour leur part, ne savent plus à quel saint se vouer. « Rien ne fonctionne ici. L’administration est au point mort. Dois-je parler des opérateurs économiques qui doivent travailler sans », a-t-il fustigé. Si rien n’est fait dans les bref délais, les politiques devront consommer de la nourriture avariée.

