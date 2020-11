SEEG: Alain Patrick Kouma en visite d’inspection dans le Moyen-Ogooué et la Ngounié

Le directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) Alain Patrick Kouma s’est rendu du jeudi 29 au samedi 31 octobre dernier dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié, afin de s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers de réhabilitation et de construction des points de production et d’exploitation d’eau potable. Une visite de terrain qui s’inscrit dans le cadre du suivi des actions prioritaires du Plan d’urgence 2020 initié par la SEEG.

Après l’Ogooué Maritime et le Haut-Ogooué, le directeur général de la SEEG a foulé tour à tour le sol des provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié. Cette descente sur le terrain en vue de dresser l’état des lieux des installations de la société dont il a la charge qui a duré 3 jours, intervient dans le cadre du suivi des travaux relatifs au Plan d’urgence 2020.

Ainsi à Lambaréné, première étape de ce périple, Alain Partick Kouma a pu apprécier l’avancement des travaux en cours à la station de traitement d’eau d’Atsié, relatifs au renforcement de la desserte en eau potable de la commune. La livraison de ce chantier est prévue pour fin juin 2021.

A Mouila, le directeur général de la SEEG a pu toucher du doigt les travaux en voie d’achèvement de la nouvelle station de production d’eau potable sise au Val Marie. Quant à la livraison de ce chantier, elle est attendue pour fin mars 2021. A Bongolo, on note d’importants travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique éponyme, en vue de renforcer et sécuriser le Réseau Interconnecté (RIC) de la Louétsi.