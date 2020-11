SEEG: 4 quartiers de nouveau desservis en eau potable 24h/24

Ce jeudi 26 novembre 2020, les équipes de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ont procédé à une visite de terrain aux quartiers dits Plaine-Niger, Nyali, Mindoubé 3 et Pk13 bizango Mahoulou. Objectif de cette descente, constater le retour de la desserte en eau potable dans lesdits quartiers et vérifier que les travaux en cours de réalisation se poursuivent convenablement.

Ramener le sourire aux populations. Voilà la lourde mission à laquelle s’attèle le directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon Alain Patrick Kouma. Pour ce faire, cette société multiplie les actions en vue de l’amélioration de ses services pour le bien-être de sa clientèle notamment dans la desserte en eau potable. Une volonté perceptible lors du marathon effectué ce jeudi 26 novembre 2020 dans plusieurs sites ayant subi d’importants travaux de renouvellement de ses ouvrages de distribution d’eau potable.

Première étape de ce périple, le site de Pk13 zone Bizango Mahoulou où les techniciens de la SEEG ont passé au crible leurs installations pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Pour leur part, les populations qui y vivent ont tenu à remercier la direction générale de ladite société pour avoir ramené l’eau dans leurs robinets. « C’est une joie immense d’avoir de l’eau. L’eau c’est la vie, depuis 10 ans à vivre sans. Avec la nouvelle équipe de la SEEG nous avons enfin le retour de l’eau. Et ce, 24/24 avec une très bonne pression », a indiqué Nicole Beatrice Moussavou, riveraine.

La visite s’est poursuivie au quartier Nialy côté 2 écoles dans le 3ème arrondissement de Libreville oùles 1408 âmes qui y résident ont pu témoigner de l’effectivité du retour de l’eau à abondance. Sur place, le chef de quartier Angele Ntsame Ondo s’est dite satisfaite du fait que « sa population n’effectue plus des kilomètres pour s’approvisionner en eau », a-t-elle déclaré devant la presse nationale déployée pour l’occasion. Même sentiment du côté de Mindoubé 3 dans le 5e arrondissement où la reconfiguration du réseau notamment la jonction via une canalisation 110 pehd, de la conduite 400 à celle de diamètre 700 fonte, a permis 6029 d’être desservies en eau potable.

La dernière étape a eu lieu au quartier Plaine-Niger dans le 4ème arrondissement de Libreville marquée par des profondes difficultés dans l’approvisionnement en eau potable. Les techniciens de la SEEG ont pu se rendre compte que les travaux de renouvellement effectués ont été concluants. Puisque l’eau a fait son retour dans les robinets de tous les habitants de la zone située entre la clinique Mia, le cimetière et le carrefour éponyme. Un véritable ouf de soulagement pour ces populations qui avaient passé plusieurs sans une goutte d’eau dans leurs maisons.

Pour informations, ces importants travaux de renouvellement et d’extension de circuit ont été financés à fonds propres par la Société d’énergie et d’eau du Gabon à hauteur de 111 millions pour les 4 quartiers susmentionnés. Une manière pour la nouvelle direction générale de témoigner son engagement envers sa fidèle clientèle à améliorer son offre de services. Patrick Kouma, directeur général de ladite société a d’ores et déjà annoncé que l’opération s’entendra à d’autres zones de Libreville et d’ailleurs. Vivement la suite !