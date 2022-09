Sécurité routière: Axe Pk5- Plein-ciel le manque d’éclairage à l’origine de plusieurs accidents ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mode de transport par excellence au Gabon, le transport par voie terrestre vient de connaître une hausse exponentielle en termes d’incidence ces dernières semaines. Si l’état de la route et la conduite du chauffeur sont souvent pointés du doigt en matière d’accidents routiers, le manque d’éclairage public semble être un des facteurs pointés du doigt par de nombreux observateurs.

Très usitée, la route comporte malheureusement son lot de dangers. D’ailleurs, il s’agit de l’un des tout premiers facteurs de sinistres au Gabon. Selon les données officielles émanant de la Direction générale de la sécurité routière (DGSR), les accidents de circulation par voie terrestre ont plus que doublé. En effet, le nombre total annuel d’accidents de la route est passé de 1526 à 3748 entre 2019 et 2020.

568 millions de FCFA le kilomètre de route bitumé, des emprunts colossaux, des appuis de divers partenaires techniques et financiers, et pourtant au Gabon, on dénombre toujours autant d’accidents de la route. Pour cause, très peu de mesures sont prises par le gouvernement pour enrayer ce phénomène qui endeuille chaque année des dizaines de familles gabonaises. Sur l’axe Pk5- Plein-ciel le manque d’éclairage public serait selon certains riverains à l’origine d’accidents sur cette voie.

Fort de leur impact considérable sur la sécurité des citoyens, les infrastructures routières qui permettraient également au pays d’accélérer sa diversification économique, devraient mieux être prises en compte dans la politique de développement. Pour l’heure, réhabiliter les voiries urbaines de Libreville, Owendo et Akanda, serait déjà un pas en avant pour éviter de nombreux autres décès.